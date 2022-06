“Assurda anomalia” Schiaffo di Pini al duo Conte-Di Maio | cortocircuito sulla guerra

(Di giovedì 23 giugno 2022) Agnese, direttrice de La Nazione, è tra gli ospiti della puntata del 23 giugno di Controcorrente, il programma tv serale di Rete4 condotto da Veronica Gentili, e analizza da un altro punto di vista la spaccatura tra Giuseppee Luigi Di, che ha portato all'addio di diversi parlamentari dal Movimento 5 Stelle: “L'vera era avere un ministro degli Esteri, una casella fondamentale di un Paese sostanzialmente ine che prende posizione attivamente rispetto ad un conflitto gravissimo come quello in corso in Ucraina, che seguiva coerentemente la linea del governo di cui fa parte ma rispondeva a un segretario di partito che andava in direzione ostinata e contraria rispetto a quella linea. Era l'di fondo, se ci fossimo dovuti aspettare linearità ad un ...

Pubblicità

tempoweb : “Assurda anomalia”. Agnese #Pini e lo schiaffo a Giuseppe #Conte: cortocircuito sulla #guerra #m5s #controcorrente… - Sign_Chester : RT @BoreaLeon: Io vorrei sapere a questa gente che cosa cazzo gli dice il cervello e che assurda anomalia glielo sta fottendo! - BoreaLeon : Io vorrei sapere a questa gente che cosa cazzo gli dice il cervello e che assurda anomalia glielo sta fottendo! -

Il Tempo

Il potenziale acquirente aveva giustificato questaaffermando che aveva doppia ... Infatti, è estremamente probabile che anche nel caso in cui avesse pagato l'somma richiesta per l'...A lui, alla sua folle, incredibile evita, tra dolore, narcisismo patologico e soprattutto ... Clark in effetti è anche bene o male un trattato sociologico, ci parla di un'che lasciò di ... Controcorrente, “assurda anomalia”. Agnese Pini e lo schiaffo a Giuseppe Conte: cortocircuito sulla guerra L’articolo narra di una truffa perpetrata ai danni di un professore di Milano, facendo intendere già dal titolo che si tratterebbe di una truffa sull’utilizzo di Bitcoin. Invece, come spesso accade i ...Anomalia sulla serie tedesca per ragazzi, da Rai Gulp e RaiPlay sparisce l’episodio che ha per protagonista una adolescente transgender ...