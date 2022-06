Alexa, la nuova funzione choc: può imitare la voce dei defunti (Di giovedì 23 giugno 2022) Sta facendo discutere la nuova funzione di Alexa, l’assistente vocale di Amazon. Con l’ultimo aggiornamento, può imitare e riprodurre le voci umane, anche quelle dei defunti. La novità è stata presentata alla conferenza Re:Mars di Amazon a Las Vegas da Rohit Prasad, vicepresidente senior e scienziato capo del team Alexa: “Tutto ciò che serve è meno di un minuto di audio registrato“, ha spiegato. Poi, in un video mostrato all’evento si vede un bambino che chiede: “Alexa, la nonna può finire di leggermi il Mago di Oz?”. L’assistente conferma quindi la richiesta con la voce robotica predefinita per poi passare a un tono più morbido e più umano, imitando quello del membro della famiglia del bambino. “La funzionalità è attualmente in fase di sviluppo”, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Sta facendo discutere ladi, l’assistente vocale di Amazon. Con l’ultimo aggiornamento, puòe riprodurre le voci umane, anche quelle dei. La novità è stata presentata alla conferenza Re:Mars di Amazon a Las Vegas da Rohit Prasad, vicepresidente senior e scienziato capo del team: “Tutto ciò che serve è meno di un minuto di audio registrato“, ha spiegato. Poi, in un video mostrato all’evento si vede un bambino che chiede: “, la nonna può finire di leggermi il Mago di Oz?”. L’assistente conferma quindi la richiesta con larobotica predefinita per poi passare a un tono più morbido e più umano, imitando quello del membro della famiglia del bambino. “La funzionalità è attualmente in fase di sviluppo”, ha ...

