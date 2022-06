Aborto negato a Malta: si teme per la vita della turista statunitense (Di giovedì 23 giugno 2022) Aborto negato a Malta. La pittoresca isola del Mediterraneo sta imponendo una legge severa che potrebbe costare la vita a un turista statunitense. In quella che è definita una “punizione crudele e insolita”. I medici di Malta infatti, sono accusati di “giocare” con la vita di una turista americana la cui vita è in bilico. Leggi su periodicodaily (Di giovedì 23 giugno 2022). La pittoresca isola del Mediterraneo sta imponendo una legge severa che potrebbe costare laa un. In quella che è definita una “punizione crudele e insolita”. I medici diinfatti, sono accusati di “giocare” con ladi unaamericana la cuiè in bilico.

Pubblicità

ilpost : Una turista americana rischia la vita per un aborto negato a Malta. Ha avuto delle complicanze in vacanza e il feto… - ilpost : Una turista americana rischia la vita per un aborto negato a Malta - PiramideRossa : RT @ilpost: Una turista americana rischia la vita per un aborto negato a Malta. Ha avuto delle complicanze in vacanza e il feto non può sop… - GiuliaMengolini : RT @ilpost: Una turista americana rischia la vita per un aborto negato a Malta. Ha avuto delle complicanze in vacanza e il feto non può sop… - TyDany : Semplicemente assurdo!!! Una turista americana rischia la vita per un aborto negato a Malta -