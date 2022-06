Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2022 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 22 GIUGNOORE 0805 SARA SPANO’ BUONGIORNO E BEN RI TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA VIA CASILINA E VIA PONTINA A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA PROSEGUENDO PIU AVANTI CODE TRA CASSIA BIS E CASSIA CI SPOSTIMAO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIAL EST IN DIREZIONE DEL CENTRO ORE LE CONSOLARI SU VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN DIEZIONE. CODE SU VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO. PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA LE ...