Tragedia in strada: scontro auto scooter, giovani in codice rosso (Di mercoledì 22 giugno 2022) Un terribile incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 9, ad Aprilia. Il sinistro ha viso coinvolti uno scooter e un’auto. Ad avere la peggio i ragazzi che viaggiavano a bordo dello scooter i quali a seguito del violento impatto sono finiti contro una terza auto. Sul posto è poi intervenuta un’ambulanza del 118 che li ha condotti in ospedale in codice rosso. Incidente auto scooter: la dinamica Il sinistro è avvenuto intorno alle 9 all’incrocio tra via Giacomo Matteotti, via Aldo Moro e via dei Mille. Nello scontro sono state coinvolte uno scooter Sh Honda con a bordo due ragazzi e un auto, una Opel Corsa alla guida della quale c’era una donna. I ragazzi stavano percorrendo via Matteotti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 giugno 2022) Un terribile incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 9, ad Aprilia. Il sinistro ha viso coinvolti unoe un’. Ad avere la peggio i ragazzi che viaggiavano a bordo delloi quali a seguito del violento impatto sono finiti contro una terza. Sul posto è poi intervenuta un’ambulanza del 118 che li ha condotti in ospedale in. Incidente: la dinamica Il sinistro è avvenuto intorno alle 9 all’incrocio tra via Giacomo Matteotti, via Aldo Moro e via dei Mille. Nellosono state coinvolte unoSh Honda con a bordo due ragazzi e un, una Opel Corsa alla guida della quale c’era una donna. I ragazzi stavano percorrendo via Matteotti ...

