Scissione M5S continua | i rumors sui big in uscita

(Adnkronos) – continua la Scissione M5S e continuano a rimbalzare anche i rumors su nuovi addii in casa 5 Stelle, dopo lo tsunami provocato dall'uscita di Luigi Di Maio insieme a una sessantina di fedelissimi per fondare un nuovo gruppo, 'Insieme per il Futuro'. Occhi puntati sull'ex ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, che in molti, tra le file dei 'dimaiani', considerano vicinissima ad abbandonare la nave di Giuseppe Conte per approdare su quella del ministro degli Esteri. Stando a diverse fonti interne, l'annuncio di un suo passaggio a Ipf potrebbe arrivare già nella giornata di domani. E Azzolina non sarebbe l'unica 'big' che starebbe valutando in queste ore un cambio di squadra. "O Conte tira fuori un progetto o io non ci sto", si sfogava uno degli esponenti di peso del M5S questa mattina ...

