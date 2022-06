Quale tassazione per i terreni messi in comunione (Di mercoledì 22 giugno 2022) La l. 28.1.1977, n. 10, disciplina la materia di edificabilità dei suoli relativamente alla trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che è subordinata alla concessione del sindaco. L’art. 20 afferma che “ai provvedimenti, alle convezioni e agli atti d’obbligo previsti dalla presente legge si applica il trattamento tributario di cui all’art. 32, secondo comma, del d.p.r. 29.9.1973, n. 601. Il trattamento tributario (…) si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati e enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi (…..). La trascrizione prevista dall’art. 15 della presente legge si effettua a tassa fissa”. Secondo la risposta a interpello 8.6.2022, n. 326, non è soggetta all’IVA la “messa in comunione” di ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 22 giugno 2022) La l. 28.1.1977, n. 10, disciplina la materia di edificabilità dei suoli relativamente alla trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che è subordinata alla concessione del sindaco. L’art. 20 afferma che “ai provvedimenti, alle convezioni e agli atti d’obbligo previsti dalla presente legge si applica il trattamento tributario di cui all’art. 32, secondo comma, del d.p.r. 29.9.1973, n. 601. Il trattamento tributario (…) si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati e enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi (…..). La trascrizione prevista dall’art. 15 della presente legge si effettua a tassa fissa”. Secondo la risposta a interpello 8.6.2022, n. 326, non è soggetta all’IVA la “messa in” di ...

