Non solo Pogba, subito un tris di colpi per Allegri (Di mercoledì 22 giugno 2022) ...odierna de 'La Gazzetta dello Sport', i bianconeri starebbero per completare tre operazioni in entrata: Paul Pogba, Angel Di Maria e Filip Kostic. Come raccontato ampiamente su Calciomercato.it in ... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 22 giugno 2022) ...odierna de 'La Gazzetta dello Sport', i bianconeri starebbero per completare tre operazioni in entrata: Paul, Angel Di Maria e Filip Kostic. Come raccontato ampiamente su Calciomercato.it in ...

Pubblicità

reportrai3 : Che farsene allora dei 138 milioni di dosi comprate dall’Italia? Restano mesi nei frigoriferi, non solo nell’hub di… - SimoneTogna : Battuta ma non troppo: Simone #inzaghi era talmente su di giri per il meeting odierno di mercato (#lukaku, rinnovo… - AlfredoPedulla : Se vai su #Lukaku, io vado su #Dybala. Se vai su #Dybala, io vado su #Mkhitaryan. Se vai su #Mkhitaryan, io mi butt… - barranaiek : @JUREGRANDE @IProfitto @lutopista1605 @silvia_sb_ Non capiscono che se hai le materie prime ed un Paese come la Cin… - GiampiBo : @Juventus_a_vita R9 era un talento naturale, aveva tecnica da vendere, acellerazioni e dribbling che non ho mai vis… -