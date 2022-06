Labriola (ad Tim): «Bisogna adeguare i prezzi all’inflazione» (Di mercoledì 22 giugno 2022) «Nessuno di noi prevedeva la spinta inflazionistica, ha colto di sorpresa tutti, abbiamo un conto economico che dobbiamo chiudere alla fine dell’anno, dobbiamo garantire i livelli occupazionali ma non possiamo adeguare i costi all’inflazione, dobbiamo cominciare a comprendere che alcune cose vanno cambiate». Lo ha detto l’amministratore delegato di Tim, Pietro Labriola, nel suo intervento L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 22 giugno 2022) «Nessuno di noi prevedeva la spinta inflazionistica, ha colto di sorpresa tutti, abbiamo un conto economico che dobbiamo chiudere alla fine dell’anno, dobbiamo garantire i livelli occupazionali ma non possiamoi costi, dobbiamo cominciare a comprendere che alcune cose vanno cambiate». Lo ha detto l’amministratore delegato di Tim, Pietro, nel suo intervento L'articolo

