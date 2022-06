Funerali Elena Del Pozzo oggi a Catania: a Mascalucia è lutto cittadino (Di mercoledì 22 giugno 2022) I Funerali di Elena Del Pozzo, la bimba di cinque anni uccisa dalla madre, verranno celebrati oggi, mercoledì 22 giugno, alle 17, nella Cattedrale di Catania. La funzione sarà celebrata dall’arcivescovo Luigi Renna e sarà trasmessa sui canali Youtube e Facebook dell‘Arcidiocesi di Catania. La nota dell’Arcidiocesi di Catania “In merito alla tragica scomparsa della L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) IdiDel, la bimba di cinque anni uccisa dalla madre, verranno celebrati, mercoledì 22 giugno, alle 17, nella Cattedrale di. La funzione sarà celebrata dall’arcivescovo Luigi Renna e sarà trasmessa sui canali Youtube e Facebook dell‘Arcidiocesi di. La nota dell’Arcidiocesi di“In merito alla tragica scomparsa della L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

SkyTG24 : Omicidio Elena Del Pozzo, oggi i funerali a Catania: lutto cittadino a Mascalucia - emanuelapatti : RT @chilhavistorai3: I funerali della piccola Elena domani alle 17 alla Cattedrale di #Catania, in diretta su Youtube e Facebook dell'Arcid… - Frances39747547 : Oggi pomeriggio i funerali della piccola Elena, ciao tesoro ?????? non ci sono parole per commentare gli orrori ?????? - cristinareggini : RT @chilhavistorai3: I funerali della piccola Elena domani alle 17 alla Cattedrale di #Catania, in diretta su Youtube e Facebook dell'Arcid… - zazoomblog : Il Gip: Lomicidio di Elena è stato premeditato dalla madre nessun pentimento. Oggi i funerali - #Lomicidio #Elena… -