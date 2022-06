Fiorentina | il ‘colpo’ più importante è chiuso | manca solo l’ufficialità

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Laè prossima ad annunciare la permanenza in forma di rinnovo contrattuale del tecnico Vincenzo Italiano. I colloqui tra le parti sono cominciati subito dopo la fine del campionato, quando la volontà dell’allenatore e quella della dirigenza ha cominciato a combaciare. Non è stata una trattativa del tutto in discesa. La volontà, infatti, va Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

SpaceViola_ : Se sposasse il progetto viola ed entrasse nei meccanismi del mister sarebbe un colpo importante. Inoltre se è una s… - Fiorentinanews : La #Fiorentina tenta il colpo #Mandragora. E l'interesse dell'#Inter per #Milenkovic apre a un'altra possibilità a… - fabio200908 : RT @saltandpepper90: BOOOOOM ?? Primo colpo viola #acfiorentina prende Mandragora dalla #Juve Ultimi dettagli e visite mediche fissate. ???… - ZonaBianconeri : RT @saltandpepper90: BOOOOOM ?? Primo colpo viola #acfiorentina prende Mandragora dalla #Juve Ultimi dettagli e visite mediche fissate. ???… - saltandpepper90 : BOOOOOM ?? Primo colpo viola #acfiorentina prende Mandragora dalla #Juve Ultimi dettagli e visite mediche fissate.… -

... in corsa ci sarebbero Andrea Fulignati (27) del Perugia e Simone Ghidotti (22) rientrato per fine prestito dal Gubbio alla. Contatti avviati con il Napoli per gli attaccanti Franco ...Messo a segno ilMkhitaryan " l'armeno verrà ufficializzato nei prossimi giorni " i ... al Torino potrebbe finire Roberto Gagliardini , allainvece Stefano Sensi . Contatti in corso. ...