Dopo l’addio di Di Maio, Conte riunisce i suoi. E stasera c’è l’assemblea dei gruppi parlamentari M5s (Di mercoledì 22 giugno 2022) Anche se il leader ostenta sicurezza, il terremoto c’è stato e come. Da quando Luigi Di Maio ha annunciato l’addio, costituendo un nuovo gruppo parlamentare che ha fortemente indebolito la presenza dei grillini in parlamento – ora alla Camera non sono nemmeno più il gruppo più numeroso – , le riunioni di Giuseppe Conte si susseguono l’una con l’altra. Al momento è in corso un vertice e stasera è attesa quella riunione dei parlamentari la cui accelerazione, secondo alcune ricostruzioni, è tra gli elementi che hanno indotto il titolare della Farnesina ad andare subito verso lo strappo e fondare Insieme per il futuro. Tra l’altro anche Di Maio vuole riunire i suoi a stretto giro: domani terrà l’assemblea congiunta dei nuovi gruppi di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 giugno 2022) Anche se il leader ostenta sicurezza, il terremoto c’è stato e come. Da quando Luigi Diha annunciato, costituendo un nuovo gruppo parlamentare che ha fortemente indebolito la presenza dei grillini in parlamento – ora alla Camera non sono nemmeno più il gruppo più numeroso – , le riunioni di Giuseppesi susseguono l’una con l’altra. Al momento è in corso un vertice eè attesa quella riunione deila cui accelerazione, secondo alcune ricostruzioni, è tra gli elementi che hanno indotto il titolare della Farnesina ad andare subito verso lo strappo e fondare Insieme per il futuro. Tra l’altro anche Divuole riunire ia stretto giro: domani terràcongiunta dei nuovidi ...

