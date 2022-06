Covid | casi in calo in Sardegna | ma aumentano ricoveri

Pubblicità

stanzaselvaggia : I casi di Covid saranno almeno 10 volte tanto. Gli asintomatici entrati in contatto con positivi non fanno più tamp… - HuffPostItalia : 'Omicron aumenta i casi di Long Covid, conseguenze anche 2 anni dopo l'infezione' - reportrai3 : A Varsavia, con appena 200 casi e solo 5 morti al giorno, il Covid sembra un lontano ricordo. Le dosi si accumulano… - MonopoliTimes : Covid, risalita dei contagi in Puglia - ansia_tw : La sanità universale che il mondo ci invidia?? Un povero su due non riceve cure contro il Covid. Ecco perché la pan… -

'Eravamo già in pre allerta per un rialzo dei contagiin autunno - dice Pregliasco, docente ... Questi valori rappresentano il numero medio disecondari rispetto a un caso indice, quindi sono ...Nessun decesso nelle ultime 24 ore in Sardegna dove si registrano 1902 ulterioriconfermati di positività al(di cui 1773 diagnosticati da antigenico), cioè oltre 700 in meno rispetto all'ultima rilevazione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, ...In Puglia è risalito al 2% il tasso di occupazione nelle terapie intensive da parte dei pazienti Covid-19. Secondo l'ultimo aggiornamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ...Oggi in Puglia si registrano 3.365 nuovi casi di contagio da Coronavirus su 13.427 test analizzati nelle ultime 24 ore, per una incidenza del 25%. C'è stato inoltre un decesso. I nuovi casi sono ...