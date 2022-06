(Di mercoledì 22 giugno 2022) Bruxelles, 22 giugno 2022 "Il Gruppo Ecr ha votato contro ladell'Ets non perché siamo contro il, capiamo le buone intenzioni e l'essere ambiziosi, ma se il documento approvato dalla ...

Pubblicità

Il Tempo

...22 giugno 2022 "Il Gruppo Ecr ha votato contro la riforma dell'Ets non perché siamo contro il,... È il commento dell'eurodeputato Pietro(FdI) al primo sì della plenaria dell'Europarlamento ......voleva salvare la Motor Valley italiana (primi firmatari Massimiliano Salini (FI) e Pietro(...più importante in assoluto della votazione e uno dei tasselli fondamentali del Pacchetto. Ets ... Clima, Fiocchi (FdI): "Con riforma Ets industria a rischio" (Agenzia Vista) Bruxelles, 22 giugno 2022 'Il Gruppo Ecr ha votato contro la riforma dell'Ets non perché siamo contro il clima, capiamo le ...Prime indiscrezioni sulla preparazione dei biancoblù con il torneo di Oristano. Il club sassarese raddoppia: nel quadrangolare femminile anche Schio e Ragusa ...