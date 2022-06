Basket, Serie A1 2022/2023 al via il 2 ottobre. Supercoppa di scena dal 28 settembre (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’A/X Armani Exchange Milano ha conquistato la Coppa Italia e lo Scudetto, nel contesto di una stagione che ha visto i meneghini protagonisti anche in Eurolega. La squadra guidata da Ettore Messina proverà a farsi valere anche nell’annata seguente, rispetto alla quale sono ufficiali le date di partenza; dopo l’assemblea della Lega Basket di Serie A, ecco i primi verdetti: la Serie A1 2022/2023 partirà in data 2 ottobre, con una regular season da non perdere che si concluderà il 7 maggio 2023. La Supercoppa italiana andrà invece di scena da mercoledì 28 a giovedì 29 settembre, con le Final Eight di Coppa Italia, infine, che illuminerà i parquet nostrani da mercoledì 15 a domenica 19 febbraio. Le date ci sono, lo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’A/X Armani Exchange Milano ha conquistato la Coppa Italia e lo Scudetto, nel contesto di una stagione che ha visto i meneghini protagonisti anche in Eurolega. La squadra guidata da Ettore Messina proverà a farsi valere anche nell’annata seguente, rispetto alla quale sono ufficiali le date di partenza; dopo l’assemblea della LegadiA, ecco i primi verdetti: laA1partirà in data 2, con una regular season da non perdere che si concluderà il 7 maggio. Laitaliana andrà invece dida mercoledì 28 a giovedì 29, con le Final Eight di Coppa Italia, infine, che illuminerà i parquet nostrani da mercoledì 15 a domenica 19 febbraio. Le date ci sono, lo ...

