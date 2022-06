Ad Isernia torna la Fiera delle Cipolle (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Comune di Isernia, con deliberazione di giunta n. 124/2022, ha deciso di riproporre, nei giorni 28 e 29 giugno, la manifestazione fieristica denominata “Fiera delle Cipolle”, che riprenderà il suo regolare svolgimento dopo lo stop di due anni a causa della pandemia. La giunta ha stabilito le sottoelencate modalità operative, con l’intenzione di favorire la buona riuscita della manifestazione nel rispetto della sicurezza e della viabilità: ? Il percorso fieristico comprende – all’interno dell’area prevista dal Regolamento comunale approvato con Delibera n. 44/2001 – via Giovanni XXIII (dall’incrocio con via Don Luigi Sturzo), via Umbria, via Libero Testa (dall’incrocio con via Umbria e fino a piazza Giustino D’Uva esclusa), via Saragat e via Formichelli (limitatamente alle zone di intersezione con via Giovanni ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Comune di, con deliberazione di giunta n. 124/2022, ha deciso di riproporre, nei giorni 28 e 29 giugno, la manifestazione fieristica denominata “”, che riprenderà il suo regolare svolgimento dopo lo stop di due anni a causa della pandemia. La giunta ha stabilito le sottoelencate modalità operative, con l’intenzione di favorire la buona riuscita della manifestazione nel rispetto della sicurezza e della viabilità: ? Il percorso fieristico comprende – all’interno dell’area prevista dal Regolamento comunale approvato con Delibera n. 44/2001 – via Giovanni XXIII (dall’incrocio con via Don Luigi Sturzo), via Umbria, via Libero Testa (dall’incrocio con via Umbria e fino a piazza Giustino D’Uva esclusa), via Saragat e via Formichelli (limitatamente alle zone di intersezione con via Giovanni ...

