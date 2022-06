Pubblicità

andbonatti : RT @ansa_liguria: Spezia calcio, biglietti singoli più costosi con le grandi - ParliamoDiNews : Spezia come il Monza: biglietti a prezzi più alti per le big | Calcio e Finanza #Onefootball #21giugno - ansa_liguria : Spezia calcio, biglietti singoli più costosi con le grandi - glooit : Spezia calcio, biglietti singoli più costosi con le grandi leggi su Gloo - sportface2016 : #Spezia, salgono i prezzi dei biglietti: contro le big le sfide più care -

Calcio Spezia

Losi appresta a vivere la sua terza stagione consecutiva in Serie A e messe da parte le restrizioni anti covid delle passate due stagioni, per la prima volta da quando è nella massima serie avrà ...Loadegua i prezzi degli abbonamenti alla serie A. La prima campagna da quando il club milita nella massima divisione porta un aumento dei prezzi in ogni settore: passa da 110 a 245 euro la Curva ... Da domani al via la campagna abbonamenti dello Spezia Calcio! I cori. Le voci. Le emozioni condivise. La pandemia ci ha tolto tutto questo per troppo tempo e alcune tra le pagine più belle della storia dello Spezia Calcio, sono state vissute in uno stadio ...(ANSA) - LA SPEZIA, 21 GIU - Lo Spezia adegua i prezzi degli abbonamenti alla serie A. La prima campagna da quando il club milita nella massima divisione porta un aumento dei prezzi in ogni settore: p ...