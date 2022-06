Siccità: giù livello fiumi in Campania, per ora non è emergenza (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I livelli dei fiumi campani calano di settimana in settimana, ma gli invasi per ora non scendono sotto il livello di guardia e non sono in vista misure di razionamento idrico. La Siccità aggredisce la Campania in misura inferiore rispetto alle regioni del centronord, anche se la situazione complessiva peggiora rispetti agli anni precedenti. Nell’ultima settimana livelli idrometrici dei fiumi Garigliano, Volturno e Sele si presentano in calo, pertanto il rischio permane nel bacino idrografico del Liri-Garigliano e Volturno, avverte l’Unione regionale Consorzi gestione e tutela del Territorio e Acque Irrigue della Campania. A Capua si registra un calo (-32 cm.), che porta il Volturno, maggiore fiume meridionale a 109 centimetri sotto lo zero ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I livelli deicampani calano di settimana in settimana, ma gli invasi per ora non scendono sotto ildi guardia e non sono in vista misure di razionamento idrico. Laaggredisce lain misura inferiore rispetto alle regioni del centronord, anche se la situazione complessiva peggiora rispetti agli anni precedenti. Nell’ultima settimana livelli idrometrici deiGarigliano, Volturno e Sele si presentano in calo, pertanto il rischio permane nel bacino idrografico del Liri-Garigliano e Volturno, avverte l’Unione regionale Consorzi gestione e tutela del Territorio e Acque Irrigue della. A Capua si registra un calo (-32 cm.), che porta il Volturno, maggiore fiume meridionale a 109 centimetri sotto lo zero ...

Pubblicità

fiorilunastelle : @BenitoAtos E ha ragione daiiii! Se la terra fosse tonda l’acqua cadrebbe tutta giù… Sarà per quello che c’è la sic… - LevatiSirio : #siccità La produzione dell'uva sul vecchio monte del parco regionale è stata interrotta per l'alta concentrazione… - TV7Benevento : Siccità: Letta, 'stato di emergenza il più rapidamente possibile' - - blaineilmono : Tra poco, causa #siccità, non si potrà più dire che dal #po in giù l'Italia non c'è più ?? - TV7Benevento : Siccità: Letta, 'situazione insostenibile, governo dichiari emergenza' - -

Siccità: in dighe Sicilia acqua supera livelli scorso giugno Sulla siccità il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha convocato per domani pomeriggio, alle 18, a Palazzo d'Orléans, a Palermo, un vertice tecnico per verificare eventuali criticità ... Siccità: Letta, governo proclami stato emergenza siccità ROMA, 21 GIU "Ero nella zona del Po e ho potuto toccare con mano il tema della siccità, siamo a spingere il governo per la proclamazione dello stato di emergenza per la siccità avvenga prima possibile". Lo ha detto Enrico Letta intervenendo all'assemblea generale di Elettricità futura. . Agenzia ANSA Sullail presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha convocato per domani pomeriggio, alle 18, a Palazzo d'Orléans, a Palermo, un vertice tecnico per verificare eventuali criticità ...ROMA, 21 GIU "Ero nella zona del Po e ho potuto toccare con mano il tema della, siamo a spingere il governo per la proclamazione dello stato di emergenza per laavvenga prima possibile". Lo ha detto Enrico Letta intervenendo all'assemblea generale di Elettricità futura. . Siccità: giù livello fiumi in Campania, per ora non è emergenza - Ambiente & Territorio