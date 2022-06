Saldi estivi in Umbria dal 2 luglio al 1° settembre (Di martedì 21 giugno 2022) Per l’anno 2022, la data di inizio dei Saldi estivi è confermata per il 2 luglio (primo sabato del mese di luglio). La durata sarà di 60 giorni e pertanto i Saldi termineranno il 1° settembre 2022. Rimane ferma la possibilità di effettuare le vendite promozionali anche nei 30 giorni antecedenti l’inizio dei Saldi, come già previsto dalla legge regionale n. 10 del 2014. È quanto comunica l’Assessore regionale allo Sviluppo economico. L’Assessore fa seguito ed in coerenza con le decisioni assunte dalla Commissione Sviluppo economico della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Leggi su laprimapagina (Di martedì 21 giugno 2022) Per l’anno 2022, la data di inizio deiè confermata per il 2(primo sabato del mese di). La durata sarà di 60 giorni e pertanto itermineranno il 1°2022. Rimane ferma la possibilità di effettuare le vendite promozionali anche nei 30 giorni antecedenti l’inizio dei, come già previsto dalla legge regionale n. 10 del 2014. È quanto comunica l’Assessore regionale allo Sviluppo economico. L’Assessore fa seguito ed in coerenza con le decisioni assunte dalla Commissione Sviluppo economico della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

