Relazione Commissione Vigilanza su Cassa depositi e prestiti | partecipano Franco e Mandelli

ROMA – Giovedì 23 giugno a partire dalle ore 9.30, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, si svolgerà la presentazione della Relazione annuale sull'attività della Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti spa – Gestione separata, approvata il 2 dicembre 2021. Intervengono Andrea Mandelli, Vicepresidente della Camera, Sestino Giacomoni, Presidente della Commissione, Daniele Franco (foto), Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Gorno Tempini e Dario Scannapieco, rispettivamente Presidente e Amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

