Isola dei famosi, è ufficiale: in diretta la decisione su Edoardo Tavassi (Di martedì 21 giugno 2022) Edoardo Tavassi ritiro dall’Isola dei famosi. Questo è stato l’argomento cardine di questi giorni, in attesa della semifinale che è andata in onda lunedì 20 giugno 2022. Il naufrago, che era già finito in infermeria per un problema a un dente, è stato portato d’urgenza all’ospedale per un ‘grave problema’ al ginocchio. L’infortunio mentre stava aiutando Carmen Di Pietro durante l’ultima prova ricompensa, tanto che lei si è sentita molto in colpa: “Se non fosse stato lì non sarebbe successo nulla. Che vi devo dire mi dispiace tanto”, ha detto. Quindi ha preso corpo l’ipotesi del ritiro di Edoardo Tavassi, data per certa dal profilo Instagram di The Pipol Tv, che ha parlato di un problema serio. Edoardo Tavassi ritiro ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 giugno 2022)ritiro dall’dei. Questo è stato l’argomento cardine di questi giorni, in attesa della semifinale che è andata in onda lunedì 20 giugno 2022. Il naufrago, che era già finito in infermeria per un problema a un dente, è stato portato d’urgenza all’ospedale per un ‘grave problema’ al ginocchio. L’infortunio mentre stava aiutando Carmen Di Pietro durante l’ultima prova ricompensa, tanto che lei si è sentita molto in colpa: “Se non fosse stato lì non sarebbe successo nulla. Che vi devo dire mi dispiace tanto”, ha detto. Quindi ha preso corpo l’ipotesi del ritiro di, data per certa dal profilo Instagram di The Pipol Tv, che ha parlato di un problema serio.ritiro ...

Pubblicità

trash_italiano : Previsto il ritorno de La Talpa in primavera, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. La Talpa, la cui produzi… - TgLa7 : E' #CarmineCaputo di Insieme per Ventotene il nuovo sindaco dell'isola pontina: è stato eletto col 55% dei voti (27… - infoitcultura : Isola dei famosi: Lory svela la strategia di Maria Laura - hznll28 : RT @salvatrash1: NICK LUCIANI DEI CUGINI DI CAMPAGNA IN FINALE PER FAR ROSICARE TUTTI GLI ALTRI FINALISTI STIAMO GODENDO #isola https://t.c… - lore_viga : @dbollini Mi stupisco che molti vadano dietro alla narrazione del calciomercato che in assenza di fatti deve invent… -