Francesco Guccini: “La morte? Mi infastidisce il fatto di non vedere quello che ci sarà dopo. Come vedere un film a metà” (Di martedì 21 giugno 2022) Quando parla, Francesco Guccini non è mai banale. E’ uno di quegli artisti che in qualunque intervista regala spunti interessanti, sebbene con l’età alcune posizioni possano apparire “invecchiate” – ma d’altra parte è assolutamente naturale. E così, non è affatto banale l’intervento del cantautore bolognese ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format notturno ‘I Lunatici’. Ne proponiamo alcuni estratti, quelli anostro aviso più interessanti. Il grande artista bolognese ha parlato in primo luogo del suo genetliaco, avvenuto una settimana fa (Guccini ha compiuto 82 anni): “Come ho festeggiato il mio compleanno? A cena con degli amici. Regali ricevuti? Di vario tipo. Vino, rum, pantaloni, una medaglietta d’oro, varie cose. Da bambino, in casa mia, non si festeggiavano i compleanni. Mai festeggiato un ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 21 giugno 2022) Quando parla,non è mai banale. E’ uno di quegli artisti che in qualunque intervista regala spunti interessanti, sebbene con l’età alcune posizioni possano apparire “invecchiate” – ma d’altra parte è assolutamente naturale. E così, non è afbanale l’intervento del cantautore bolognese ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format notturno ‘I Lunatici’. Ne proponiamo alcuni estratti, quelli anostro aviso più interessanti. Il grande artista bolognese ha parlato in primo luogo del suo genetliaco, avvenuto una settimana fa (ha compiuto 82 anni): “ho festeggiato il mio compleanno? A cena con degli amici. Regali ricevuti? Di vario tipo. Vino, rum, pantaloni, una medaglietta d’oro, varie cose. Da bambino, in casa mia, non si festeggiavano i compleanni. Mai festeggiato un ...

