Cna: “Calciobalilla e ping-pong non prevedono vincite in denaro, ne tenga conto anche la PA” (Di martedì 21 giugno 2022) ROMA – I pubblici esercizi che dispongono di Calciobalilla e ping-pong non vanno sottoposti a nuovi obblighi burocratici in quanto si tratta di giochi che notoriamente non prevedono vincite in denaro. A chiederlo è CNA Turismo e Commercio. Questi nuovi obblighi sono previsti da una determina direttoriale dell’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli che impone a quanti dispongono di Calciobalilla e ping-pong di produrre una documentazione ulteriore che dimostri come questi giochi abbiano caratteristiche tali da far escludere qualsiasi vincita in denaro. Il rischio è che, per evitare di esporsi a multe salate, i titolari di pubblici esercizi facciano a meno di tipiche attività ... Leggi su lopinionista (Di martedì 21 giugno 2022) ROMA – I pubblici esercizi che disono dinon vanno sottoposti a nuovi obblighi burocratici in quanto si tratta di giochi che notoriamente nonin. A chiederlo è CNA Turismo e Commercio. Questi nuovi obblighi sono previsti da una determina direttoriale dell’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli che impone a quanti disono didi produrre una documentazione ulteriore che dimostri come questi giochi abbiano caratteristiche tali da far escludere qualsiasi vincita in. Il rischio è che, per evitare di esporsi a multe salate, i titolari di pubblici esercizi facciano a meno di tipiche attività ...

Pubblicità

Lopinionista : Cna: 'Calciobalilla e ping-pong non prevedono vincite in denaro, ne tenga conto anche la PA' - We_Pesaro : RT @vivereurbino: Calciobalilla e ping-pong alla stregua delle slot machine, la protesta della CNA - vivereurbino : Calciobalilla e ping-pong alla stregua delle slot machine, la protesta della CNA - viverepesaro : Calciobalilla e ping-pong come slot machine, Cna: 'Non sono giochi che prevedono vincite in denaro'… - CNAPiemonteNord : RT @cnanazionale: I pubblici esercizi che dispongono di calciobalilla e ping-pong non vanno sottoposti a nuovi obblighi burocratici in quan… -

Calciobalilla e ping-pong come slot machine, Cna: “Non sono giochi che prevedono vincite in denaro” Vivere Pesaro Cna: “Calciobalilla e ping-pong non prevedono vincite in denaro, ne tenga conto anche la PA” ROMA – I pubblici esercizi che dispongono di calciobalilla e ping-pong non vanno sottoposti a nuovi obblighi burocratici in quanto si tratta di giochi che notoriamente non prevedono vincite in denaro. Calciobalilla e ping-pong come slot machine, Cna: “Non sono giochi che prevedono vincite in denaro” 1' di lettura 21/06/2022 - Un incomprensibile ulteriore adempimento. Se si arrivano a perseguire gli esercizi pubblici per l’uso di calciobalilla e tavoli da ping-pong saremmo davvero in una realtà ... ROMA – I pubblici esercizi che dispongono di calciobalilla e ping-pong non vanno sottoposti a nuovi obblighi burocratici in quanto si tratta di giochi che notoriamente non prevedono vincite in denaro.1' di lettura 21/06/2022 - Un incomprensibile ulteriore adempimento. Se si arrivano a perseguire gli esercizi pubblici per l’uso di calciobalilla e tavoli da ping-pong saremmo davvero in una realtà ...