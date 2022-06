Borse: Mib apre in rialzo (+0,84%), spread in lieve calo a 203 punti (Di martedì 21 giugno 2022) La Borsa di Milano apre in rialzo, l'Ftse Mib, in avvio di contrattazioni segnava +0,31% a quota 22.076,79 punti, ed ora nelle prime battute amplia i guadagni a +0,84%. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 21 giugno 2022) La Borsa di Milanoin, l'Ftse Mib, in avvio di contrattazioni segnava +0,31% a quota 22.076,79, ed ora nelle prime battute amplia i guadagni a +0,84%. L'articolo proviene da Firenze Post.

