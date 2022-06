Beautiful shock | Bill lo dice a Liam

(Di martedì 21 giugno 2022) Le anticipazioni dici svelano che Hope confida a Thomas che è preoccupata perper via del suo strano atteggiamento. Una nuova puntata attende i fan di. Le anticipazioni relative all’episodio di oggi ci fanno sapere che Hope è molto preoccupata per. Il giovane Spencer continua ad essere strano e ad avere un atteggiamento particolare. Questo metterà in allarme la Logan che si confiderà con Thomas. Eric, infine, confessa a Ridge di non riuscire a perdonare alla moglie le sue continue manipolazioni e bugie. Ma andiamo a vedere i dettagli.Anticipazioni: Hope preoccupata Nel corso delle puntate precedenti abbiamo visto il tenente Beker deciso a voler scoprire tutta la verità sulla morte di Vinny. Per questo motivo, sta mettendo sotto pressione ...

Pubblicità

infoitcultura : Brave and Beautiful anticipazioni shock: è morto! - infoitcultura : Brave and Beautiful anticipazioni: Shuan è sotto shock - zazoomblog : Brave and Beautiful anticipazioni: Shuan è sotto shock - #Brave #Beautiful #anticipazioni: -

Lanostratv

Anticipazioni, puntate americane: Donna fa una richiesta a Hope Le anticipazioni americane della soap di Canale5 rivelano che Hope chiederà spiegazioni a Donna. La zia le chiederà di ...Curiosi di scoprire di chi stiamo parlando Vi raccontiamo tutto!anticipazioni, Hope farà una scoperta: sarà lei a beccare i due amanti insieme Hope Logan sarà presto protagonista di ... Beautiful, anticipazioni americane: un segreto scottante e una scoperta shock Amanda Owen has returned to social media after announcing she and her husband of 21 years, Clive Owen, have decided to separate, as fans shared their support ...Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda il 21 giugno 2022 su Canale 5 rivelano che la fine per il fratello di Adalet potrebbe essere ...