Tumori | cancro seno | algoritmo italiano prevede rischio metastasi

Milano, 20 giu. (Adnkronos Salute) - 'Ariadne', una piattaforma basata su algoritmi progettata da un gruppo di ricercatori dell'università Statale di Milano, è in grado di identificare i pazienti ad alto rischio di metastasi da tumore al seno triplo negativo, per i quali la strategia immunologica fornisce risultati incerti. Lo studio è pubblicato su 'Scientific Reports', rivista del gruppo Nature. La stima del rischio che una paziente affetta da tumore al seno sviluppi un tumore metastatico è di fondamentale importanza per decidere la migliore strategia terapeutica nel quadro della medicina personalizzata, spiegano da UniMi. Questo è particolarmente vero per il trattamento del carcinoma mammario triplo negativo, per il quale non sono disponibili farmaci specifici e la chemioterapia è l'unica opzione di ...

