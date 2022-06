Riforma reclutamento, verso il riconoscimento dei 24 CFU all’interno del percorso di abilitazione (Di lunedì 20 giugno 2022) I 24 Cfu dovrebbero essere riconosciuti ai fini del percorso di abilitazione previsto dal nuovo reclutamento insegnanti. E' quanto si apprende dai fonti parlamentari, in merito al testo che sta per essere votato in Commissione relativo al decreto 36, formazione e reclutamento insegnanti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 20 giugno 2022) I 24 Cfu dovrebbero essere riconosciuti ai fini deldiprevisto dal nuovoinsegnanti. E' quanto si apprende dai fonti parlamentari, in merito al testo che sta per essere votato in Commissione relativo al decreto 36, formazione einsegnanti. L'articolo .

