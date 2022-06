Picchia la moglie disabile con una stampella: la donna e il figlio minore 'nascosti' in una struttura protetta (Di lunedì 20 giugno 2022) PESARO - Colpisce la moglie con la stampella che lei usa per deambulare. Scatta il Codice rosso e mamma e figlio finiscono in una casa protetta. Il fatto è avvenuto nella prima mattinata di sabato ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 20 giugno 2022) PESARO - Colpisce lacon lache lei usa per deambulare. Scatta il Codice rosso e mamma efiniscono in una casa. Il fatto è avvenuto nella prima mattinata di sabato ...

