Niente panico sul gas. Tutte le carte italiane secondo Maffè (Di lunedì 20 giugno 2022) Non è tempo di farsi prendere dal panico, non ancora almeno. L’Italia potrebbe presto alzare il livello di allarme se Mosca dovesse continuare a ridurre le forniture di gas all’Europa, Stivale incluso. Allora è saggio alzare il livello di guardia e, perché no, anche quello del dibattito, dice a Formiche.net l’economista della Bocconi Carlo Alberto Carnevale Maffè. Anche perché lo si sarebbe dovuto fare da tempo e non certo al primo rubinetto chiuso. Niente panico, MA… “L’Italia ha un problema di dipendenza dalla Russia, se si chiudono i rubinetti del gas è ovvio che c’è una situazione di pre-allarme che può passare anche a un grado superiore. Questo forse ci avrebbe dovuto far riflettere sul fatto che avremmo dovuto muoverci un po’ prima, prepararci al peggio”, spiega Maffé. “Chiariamo un punto, non siamo ancora in ... Leggi su formiche (Di lunedì 20 giugno 2022) Non è tempo di farsi prendere dal, non ancora almeno. L’Italia potrebbe presto alzare il livello di allarme se Mosca dovesse continuare a ridurre le forniture di gas all’Europa, Stivale incluso. Allora è saggio alzare il livello di guardia e, perché no, anche quello del dibattito, dice a Formiche.net l’economista della Bocconi Carlo Alberto Carnevale. Anche perché lo si sarebbe dovuto fare da tempo e non certo al primo rubinetto chiuso., MA… “L’Italia ha un problema di dipendenza dalla Russia, se si chiudono i rubinetti del gas è ovvio che c’è una situazione di pre-allarme che può passare anche a un grado superiore. Questo forse ci avrebbe dovuto far riflettere sul fatto che avremmo dovuto muoverci un po’ prima, prepararci al peggio”, spiega Maffé. “Chiariamo un punto, non siamo ancora in ...

