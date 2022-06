Motocross | GP Indonesia 2022 MXGP e MX2 | programma | orari | tv | streaming

(Di lunedì 20 giugno 2022) Torna in azione il Mondialee si prepara per la intrigante trasferta asiatica. Nel corso del prossimo weekend, infatti, assisteremo al Gran Premio di, dodicesimo appuntamento dei Mondialie MX2. Si correrà sul tracciato di Samota-Sumbawa con i due campionati che vivranno situazione totalmente differenti. Nella classe regina, infatti, Tim Gajser prosegue nel suo dominio incontrastato, con un bottino di 485 punti, contro i 384 del suo più immediato inseguitore, lo svizzero della Yamaha, Jeremy Seewer. Terza posizione per lo spagnolo Jorge Prado con 366, davanti al francese Maxime Renaux, quarto con 365. Nella MX2, invece, la battaglia rimane campale e serratissima tra Jago Geerts e Tom Vialle. Il belga della Yamaha è tornato al comando della classifica dopo il Gran Premio di Germania con ...

