M5S: guerra a Di Maio, ma l’espulsione è ‘congelata’ (Di lunedì 20 giugno 2022) Ferri corti, anzi cortissimi nel Movimento Cinque Stelle tra Conte e Di Maio. È durata oltre quattro ore la riunione del Consiglio nazionale dei pentastellati per discutere (anche) delle critiche del ministro degli Esteri sul no all’invio di nuove armi in Ucraina. Il leader dei Cinque Stelle, Giuseppe Conte, si è detto molto rammaricato nei confronti di Di Maio. Tuttavia, per il momento resta congelata un’eventuale espulsione del ministro degli Esteri. Nel vertice si ribadisce la linea sulla risoluzione che domani 21 giugno il Senato dovrà votare, in concomitanza con le comunicazioni del premier Mario Draghi prima di partire per Bruxelles. Attesa per questa mattina una nota ufficiale sull’incontro. Di Maio con Conte e Grillo. Foto Ansa/Riccardo AntimianiLuigi Di Maio è finito nel mirino del Consiglio nazionale del ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 20 giugno 2022) Ferri corti, anzi cortissimi nel Movimento Cinque Stelle tra Conte e Di. È durata oltre quattro ore la riunione del Consiglio nazionale dei pentastellati per discutere (anche) delle critiche del ministro degli Esteri sul no all’invio di nuove armi in Ucraina. Il leader dei Cinque Stelle, Giuseppe Conte, si è detto molto rammaricato nei confronti di Di. Tuttavia, per il momento resta congelata un’eventuale espulsione del ministro degli Esteri. Nel vertice si ribadisce la linea sulla risoluzione che domani 21 giugno il Senato dovrà votare, in concomitanza con le comunicazioni del premier Mario Draghi prima di partire per Bruxelles. Attesa per questa mattina una nota ufficiale sull’incontro. Dicon Conte e Grillo. Foto Ansa/Riccardo AntimianiLuigi Diè finito nel mirino del Consiglio nazionale del ...

Pubblicità

ilfoglio_it : Questa sera alle 21 il Consiglio nazionale, secondo lo statuto M5s, non potrà espellere Di Maio, ma al massimo defe… - GiovaQuez : Biden, Gates, i vaccini la futura guerra batteriologica, la tabella di marcia del Nuovo Ordine Mondiale. Solo non s… - GiusPecoraro : RT @dariodangelo91: Di Maio: 'Vengo accusato dai dirigenti della mia forza politica di essere atlantista ed europeista. Lasciatemi dire che… - marinellafly12 : @MFantinati ATTACCHI FEROCI E INCOMPRENSIBILI?MA SIETE FUORI COME UN BALCONE?? VISTO RISULTATO AMMINISTRATIVE?ALMENO… - attilasarti : RT @dariodangelo91: Di Maio: 'Vengo accusato dai dirigenti della mia forza politica di essere atlantista ed europeista. Lasciatemi dire che… -