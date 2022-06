‘Estate al Maximo’, a luglio quattro concerti e notte bianca saldi (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma – Il ricco calendario estivo di Maximo Shopping Center si accende a luglio con cinque grandi appuntamenti all’insegna della musica live. Si inizia la sera fra sabato 2 e domenica 3 luglio quando, in concomitanza con il primo giorno dedicato ai saldi estivi si svolgerà una “notte bianca” dedicata allo shopping e al divertimento. I visitatori del centro commerciale potranno dare la “caccia” agli affari fino alle ore 23 mentre la ristorazione sarà a disposizione fino alle ore 24. Un’occasione dedicata alle famiglie, ma non solo. Durante la serata, infatti, sarà possibile assistere allo show di Antonio Sorgentone, vincitore di Italia’s got Talent nel che si esibirà con il suo pirotecnico pianoforte nell’area food del primo livello, cenare in uno dei ristoranti presenti nell’area food e divertirsi ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma – Il ricco calendario estivo di Maximo Shopping Center si accende acon cinque grandi appuntamenti all’insegna della musica live. Si inizia la sera fra sabato 2 e domenica 3quando, in concomitanza con il primo giorno dedicato aiestivi si svolgerà una “” dedicata allo shopping e al divertimento. I visitatori del centro commerciale potranno dare la “caccia” agli affari fino alle ore 23 mentre la ristorazione sarà a disposizione fino alle ore 24. Un’occasione dedicata alle famiglie, ma non solo. Durante la serata, infatti, sarà possibile assistere allo show di Antonio Sorgentone, vincitore di Italia’s got Talent nel che si esibirà con il suo pirotecnico pianoforte nell’area food del primo livello, cenare in uno dei ristoranti presenti nell’area food e divertirsi ...

