Crowley | ' Portogallo o Sudafrica non fa differenza | L' Italia è in cammino'

(Di lunedì 20 giugno 2022) 'E' il primo tour in quattro anni, il primo per 26 atleti sui 33 che compongono la rosa. Ma, per noi, è soprattutto l'opportunità di continuare la strada che abbiamo intrapreso un anno fa proprio qui ...

Kieran Crowley ha cambiato approccio. Il ct neozelandese dell'Italia, a pochi giorni dalla partenza per Lisbona - sabato nella capitale lusitana il primo test estivo contro il Portogallo. Iniziato il Tour estivo per la Nazionale italiana di rugby al maschile. Gli azzurri sono in raduno a Pergine Valsugana e giocheranno nelle prossime settimane tre Test Match con Portogallo, Romania e Georgia.