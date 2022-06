Ucraina, Mosca: "Due milioni di persone portate in Russia" (Di domenica 19 giugno 2022) Roma, 19 giu. (Adnkronos/dpa) - Due milioni di persone portate dall'Ucraina in Russia dall'inizio dell'invasione del 24 febbraio 2022. A riferirlo è un funzionario del Ministero della Difesa di Mosca. Le forze russe hanno portato via 307mila bambini riferisce il generale Mikhail Mizintsev. Mosca dice di fornire aiuto nell'evacuare la gente dalle aree contese di Donetsk e Luhansk in sicurezza, ma l'Ucraina sostiene che sta impedendo ai suoi cittadini di fuggire in aree non controllate dalle forze russe, deportandole. In molti cercano di tornare in Ucraina attraverso Paesi terzi. FAKE NEWS RUSSE NELLE ZONE OCCUPATE - Nelle aree conquistate, i russi distribuiscono giornali con false dichiarazioni di alti esponenti di Kiev su un presunto ... Leggi su iltempo (Di domenica 19 giugno 2022) Roma, 19 giu. (Adnkronos/dpa) - Duedidall'indall'inizio dell'invasione del 24 febbraio 2022. A riferirlo è un funzionario del Ministero della Difesa di. Le forze russe hanno portato via 307mila bambini riferisce il generale Mikhail Mizintsev.dice di fornire aiuto nell'evacuare la gente dalle aree contese di Donetsk e Luhansk in sicurezza, ma l'sostiene che sta impedendo ai suoi cittadini di fuggire in aree non controllate dalle forze russe, deportandole. In molti cercano di tornare inattraverso Paesi terzi. FAKE NEWS RUSSE NELLE ZONE OCCUPATE - Nelle aree conquistate, i russi distribuiscono giornali con false dichiarazioni di alti esponenti di Kiev su un presunto ...

