Sofia Raffaeli spaziale! Doppio oro a 18 anni agli Europei di ginnastica ritmica

(Di domenica 19 giugno 2022) Storica impresa pere per laitaliana., 18, marchigiana, in poche ore ha scritto la storia non solo del movimento azzurro ma anche dello sport italiano. In...

Pubblicità

Eurosport_IT : SOFIA RAFFAELI FA LA STORIA! ?????? La marchigiana conquista la medaglia d’oro nella Finale di Specialità al cerchio… - fanpage : SOFIA RAFFAELI SEI STORIA! È medaglia d’oro nella Finale di Specialità al cerchio agli Europei: è la prima azzurr… - LiaCapizzi : Prime volte. Storiche ???? Mai una italiana aveva vinto l'oro individuale agli Europei? Sofia Raffaeli (18anni) fa p… - Marqs20876 : Se ne parla poco o nulla a meno che non si vinca. Oggi con sei cerchi hanno preso 2 ori. Le #Farfalle e Sofia… - ginugiola : RT @Eurosport_IT: SOFIA RAFFAELI SCATENATA! ?????? Dopo l'oro al cerchio arriva anche l'oro alle clavette per l'azzurra agli Europei di ginn… -

AGI - Storica impresa pere per la ginnastica ritmica italiana., 18 anni, marchigiana, in poche ore ha scritto la storia non solo del movimento azzurro ma anche dello sport italiano. In una mattina la ...nella storia con due medaglie d'oro e un argento agli Europei di ginnastica ritmica di Tel Aviv. L'azzurra vince la medaglia d'oro al cerchio con 36 punti netti. L'agente delle Fiamme ...Roma, 19 giu. (askanews) - "Un oro storico. Congratulazioni Sofia! #LaPrimaDonna". Così su Twitter scrive la ministra della famiglia e pari opportunità, Elena Bonetti, in merito all'affermazione di So ...Soffia Raffaeli, 18enne di Chiaravalle, provincia di Ancona, è riuscita in un impresa storica che all'Italia non era riuscita nelle 37 passate edizioni del Campionato Europeo di ginnastica artistica: ...