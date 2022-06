Referendum, vita e morte di un sogno democratico (Di domenica 19 giugno 2022) “Andare a votare per i Referendum? Un diritto, non un dovere”. Le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella – tirato in ballo assai inopportunamente sulla tornata referendaria della scorsa settimana – sono risuonate come un vero proprio requiem non soltanto sui Referendum abrogativi in materia di giustizia, ma in generale su un istituto di democrazia diretta ormai ampiamente snobbato dai cittadini. I numeri in tal senso sono impietosi. L’affluenza definitiva è stata per i cinque quesiti del 20,9%, la più bassa nel dopoguerra. Perché i Referendum fossero validi bisognava arrivare a una partecipazione oltre il 50%+1 degli aventi diritto. Il tema su un quorum oggettivamente impossibile da raggiungere è stato rilanciato dal comitato promotore (Lega e Radicali) come il vero motivo del flop alle urne. Se è vero che ormai il ... Leggi su formiche (Di domenica 19 giugno 2022) “Andare a votare per i? Un diritto, non un dovere”. Le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella – tirato in ballo assai inopportunamente sulla tornata referendaria della scorsa settimana – sono risuonate come un vero proprio requiem non soltanto suiabrogativi in materia di giustizia, ma in generale su un istituto di democrazia diretta ormai ampiamente snobbato dai cittadini. I numeri in tal senso sono impietosi. L’affluenza definitiva è stata per i cinque quesiti del 20,9%, la più bassa nel dopoguerra. Perché ifossero validi bisognava arrivare a una partecipazione oltre il 50%+1 degli aventi diritto. Il tema su un quorum oggettivamente impossibile da raggiungere è stato rilanciato dal comitato promotore (Lega e Radicali) come il vero motivo del flop alle urne. Se è vero che ormai il ...

