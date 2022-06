La Real (Di domenica 19 giugno 2022) : il credo calcistico di San Sebastian Dalle parti di San Sebastian o per meglio dire Donostia – San Sebastian (toponimo ufficiale in basco e castigliano della ridente cittadina basca), gli appassionati di calcio non hanno alcun dubbio sul loro credo calcistico e per il tifo. “”, meglio nota come Real Sociedad, è una vera e propria religione per i tifosi baschi. Una squadra che ha entusiasmato e capace, nel biennio 1980 – 1982, di assurgere al ruolo di assoluta protagonista del calcio spagnolo arrivando anche a disputare, nell’edizione 1982 – 1983, la semifinale di Coppa dei Campioni. Torniamo però alle origini del club basco. Esso fu fondato nel 1909 dalla scissione con l’antesignana San Sebastián Sport Club da cui ereditò i colori bianco e blu. Con un balzo all’indietro nel tempo di novantaquattro anni, arriviamo al 1928. La storia di quella partita ve la racconto ... Leggi su glieroidelcalcio (Di domenica 19 giugno 2022) : il credo calcistico di San Sebastian Dalle parti di San Sebastian o per meglio dire Donostia – San Sebastian (toponimo ufficiale in basco e castigliano della ridente cittadina basca), gli appassionati di calcio non hanno alcun dubbio sul loro credo calcistico e per il tifo. “”, meglio nota comeSociedad, è una vera e propria religione per i tifosi baschi. Una squadra che ha entusiasmato e capace, nel biennio 1980 – 1982, di assurgere al ruolo di assoluta protagonista del calcio spagnolo arrivando anche a disputare, nell’edizione 1982 – 1983, la semifinale di Coppa dei Campioni. Torniamo però alle origini del club basco. Esso fu fondato nel 1909 dalla scissione con l’antesignana San Sebastián Sport Club da cui ereditò i colori bianco e blu. Con un balzo all’indietro nel tempo di novantaquattro anni, arriviamo al 1928. La storia di quella partita ve la racconto ...

