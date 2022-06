La mamma di Elena resta in carcere, si cerca il coltello con cui ha ucciso la sua bimba (Di domenica 19 giugno 2022) Martina Patti resta in carcere. La giovane mamma di 23 anni che ha confessato di avere ucciso la figlia Elena, cinque anni ancora da compiere, non lascerà la cella del penitenziario di Catania in cui si trova da... Leggi su today (Di domenica 19 giugno 2022) Martina Pattiin. La giovanedi 23 anni che ha confessato di averela figlia, cinque anni ancora da compiere, non lascerà la cella del penitenziario di Catania in cui si trova da...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : La piccola Elena è stata uccisa dalla mamma con un coltello da cucina. Martina Patti ha colpito la bambina più volt… - HuffPostItalia : La frase “Non ero in me” è vera. La mamma di Elena era in un 'metaverso', un mondo parallelo, reale ma falso - telodogratis : La mamma di Elena resta in carcere, si cerca il coltello con cui ha ucciso la sua bimba - PalermoToday : La mamma di Elena resta in carcere, si cerca il coltello con cui ha ucciso la sua bimba - Today_it : La mamma di Elena resta in carcere, si cerca il coltello con cui ha ucciso la sua bimba -