Femminicidio a Novoli, in Salento. Uccide la moglie 38enne e poi si toglie la vita (Di domenica 19 giugno 2022) Ancora un Femminicidio. Una donna di 38 anni, Donatella Miccoli, è stata uccisa con una coltellata da suo marito nella loro abitazione di Novoli, in provincia di Lecce. L'uomo è poi scappato con la sua auto, ma è stato ritrovato morto nella tarda mattinata. A quanto si apprende, in casa non c'erano i loro figli che sarebbero stati portati dal marito a casa della nonna.

