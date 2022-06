F1: Gp Canada, Verstappen trionfa davanti a Sainz e Hamilton (Di domenica 19 giugno 2022) Montreal, 19 giu. (Adnkronos) - La Red Bull di Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di F1 del Canada. Sul circuito cittadino di Montreal l'olandese ha battuto la Ferrari di Carlos Sainz e la Mercedes di Lewis Hamilton. Quarta la Mercedes di George Russell e quinta la rossa di Charles Leclerc che ha rimontato dalla 19esima alla quinta posizione. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Montreal, 19 giu. (Adnkronos) - La Red Bull di Maxha vinto il Gran Premio di F1 del. Sul circuito cittadino di Montreal l'olandese ha battuto la Ferrari di Carlose la Mercedes di Lewis. Quarta la Mercedes di George Russell e quinta la rossa di Charles Leclerc che ha rimontato dalla 19esima alla quinta posizione.

