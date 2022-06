F1, Charles Leclerc: “Verstappen a 49 punti? Due vittorie ed è fatta. A Silverstone per vincere, sorpassi divertenti” (Di domenica 19 giugno 2022) Charles Leclerc si è reso protagonista di una bella rimonta nel GP del Canada 2022, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito di Montreal. Il monegasco è partito dalla 19ma piazzola a causa delle penalità inflitta per l’utilizzo del quarto motore e ha saputo risalire fino al quinto posto conclusivo. Il pilota della Ferrari ha parzialmente limitato i danni, ma ora si trova a 49 punti di distacco da Max Verstappen in classifica generale: l’olandese ha vinto precedendo Carlos Sainz e ha allungato in graduatoria in maniera perentoria, anche se la Scuderia di Maranello ha tutti i mezzi per cercare di recuperare. Charles Leclerc ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Sky Sport F1: “Alla fine è stato divertente. All’inizio era molto stressante, ero nel treno DRS e ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022)si è reso protagonista di una bella rimonta nel GP del Canada 2022, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito di Montreal. Il monegasco è partito dalla 19ma piazzola a causa delle penalità inflitta per l’utilizzo del quarto motore e ha saputo risalire fino al quinto posto conclusivo. Il pilota della Ferrari ha parzialmente limitato i danni, ma ora si trova a 49di distacco da Maxin classifica generale: l’olandese ha vinto precedendo Carlos Sainz e ha allungato in graduatoria in maniera perentoria, anche se la Scuderia di Maranello ha tutti i mezzi per cercare di recuperare.ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Sky Sport F1: “Alla fine è stato divertente. All’inizio era molto stressante, ero nel treno DRS e ...

