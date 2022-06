ATP Eastbourne 2022, il tabellone di Jannik Sinner: tante vecchie conoscenze all’orizzonte (Di domenica 19 giugno 2022) Il torneo ATP 250 Eastbourne 2022 di tennis scatterà domani, lunedì 20 giugno, ma occorrerà attendere il secondo turno per vedere all’opera Jannik Sinner, al rientro in campo dopo lo stop per l’infortunio subito al Roland Garros che lo costrinse al ritiro negli ottavi contro il russo Andrey Rublev. Si tratta dell’ultimo evento prima di Wimbledon e Jannik Sinner vuole verificare la sua condizione: il numero 2 del tabellone usufruirà di un bye al primo turno, riservato alle prime quattro teste di serie, poi è probabile il confronto con lo statunitense Tommy Paul, opposto all’esordio all’argentino Francisco Cerundolo. Lo spicchio di tabellone nel quale è inserito Sinner prevede un possibile quarto di finale contro Lorenzo Sonego, che ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) Il torneo ATP 250di tennis scatterà domani, lunedì 20 giugno, ma occorrerà attendere il secondo turno per vedere all’opera, al rientro in campo dopo lo stop per l’infortunio subito al Roland Garros che lo costrinse al ritiro negli ottavi contro il russo Andrey Rublev. Si tratta dell’ultimo evento prima di Wimbledon evuole verificare la sua condizione: il numero 2 delusufruirà di un bye al primo turno, riservato alle prime quattro teste di serie, poi è probabile il confronto con lo statunitense Tommy Paul, opposto all’esordio all’argentino Francisco Cerundolo. Lo spicchio dinel quale è inseritoprevede un possibile quarto di finale contro Lorenzo Sonego, che ...

Pubblicità

infoitsport : ATP Eastbourne 2022: il tabellone. Torna in campo Jannik Sinner, è nello stesso quarto di Sonego - SportInTV_IT : #ATP Tour 2022: in diretta su #SkySport il torneo di #Eastbourne ATP250 #atpeastbourne #SkyTennis #Sinner #Sonego - livetennisit : ATP 250 Eastbourne e Maiorca: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE) - infoitsport : Atp Eastbourne, sorteggiato il tabellone: l’avversario di Sinner - infoitsport : ATP Eastbourne 2022 - Il tabellone: torna in campo Sinner, possibile quarto con Sonego -