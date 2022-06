Tragedia a Sassari, neonata trovata morta a Burgos: la piccola era stata partorita in casa (Di sabato 18 giugno 2022) Quando i soccorritori del 118 ieri pomeriggio sono entrati in un’abitazione del centro di Burgos si sono trovati davanti una scena straziante e inaspettata. La richiesta d’aiuto, arrivata poco prima alla centrale operativa di Sassari, raccontava di una neonata in difficoltà, ma davanti agli occhi dei medici e degli infermieri in tuta arancione è apparso un corpicino ormai senza vita di una bimba apparentemente denutrita e disidratata. La neonata probabilmente è morta di fameLa ricostruzione della vicenda Secondo una prima ricostruzione la piccola sarebbe stata partorita in casa dalla mamma. Sono stati i genitori della ragazza, nonni della neonata, a chiamare i soccorsi ma era ormai troppo tardi. La ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 18 giugno 2022) Quando i soccorritori del 118 ieri pomeriggio sono entrati in un’abitazione del centro disi sono trovati davanti una scena straziante e inaspettata. La richiesta d’aiuto, arrivata poco prima alla centrale operativa di, raccontava di unain difficoltà, ma davanti agli occhi dei medici e degli infermieri in tuta arancione è apparso un corpicino ormai senza vita di una bimba apparentemente denutrita e disidratata. Laprobabilmente èdi fameLa ricostruzione della vicenda Secondo una prima ricostruzione lasarebbeindalla mamma. Sono stati i genitori della ragazza, nonni della, a chiamare i soccorsi ma era ormai troppo tardi. La ...

