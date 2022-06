Rigassificatore a Piombino, partiti e comitati si organizzano contro l’arrivo della nave Snam: manifestazione di protesta il 18 giugno (Di sabato 18 giugno 2022) La nave Rigassificatore Golan Tundra, con tutta probabilità, attraccherà nel porto di Piombino tra un anno. Ad accoglierla non troverà un comitato di benvenuto, anzi. Sale la tensione per quello che fino a oggi sembrava solo un’ipotesi concreta di progetto ma che, dopo la convocazione del presidente della Regione, Eugenio Giani, a commissario straordinario della struttura, sembra essere ancora più reale. Giani, investito della nuova carica dal Governo Draghi, ha convocato in questi giorni i sindaci dei paesi della Val di Cornia a Firenze per illustrare loro il progetto della compagnia Snam, l’azienda leader nel settore delle infrastrutture energetiche proprietaria della Golan Tundra. “È un attacco al territorio portato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) LaGolan Tundra, con tutta probabilità, attraccherà nel porto ditra un anno. Ad accoglierla non troverà un comitato di benvenuto, anzi. Sale la tensione per quello che fino a oggi sembrava solo un’ipotesi concreta di progetto ma che, dopo la convocazione del presidenteRegione, Eugenio Giani, a commissario straordinariostruttura, sembra essere ancora più reale. Giani, investitonuova carica dal Governo Draghi, ha convocato in questi giorni i sindaci dei paesiVal di Cornia a Firenze per illustrare loro il progettocompagnia, l’azienda leader nel settore delle infrastrutture energetiche proprietariaGolan Tundra. “È un attacco al territorio portato ...

