L’Atalanta continua a spingere (con ottimismo) per l’attaccante Stipe Biuk (Di sabato 18 giugno 2022) Dopo il riscatto di Demiral nella serata di ieri, L’Atalanta sta continuando a sondare un sacco di profili per l’attacco: su tutti il giovane Stipe Biuk. Non è una novità visto che il ragazzo era già stato sondato a maggio, ma è nelle ultime ore che i nerazzurri stanno premendo il piede sull’acceleratore. Nonostante la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Ma chi è? Marten De Roon. L’Atalanta ritrova l’asse titolare a centrocampo Il saluto di Robin Gosens alL’Atalanta: “Emozioni incredibili. Grazie di tutto!” Rimanere così o comprare un altro esterno? L’opinione dei tifosi delL’Atalanta Fiorentina-Atalanta probabili formazioni: Zapata o Muriel in attacco? FOTO – Il primo ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 18 giugno 2022) Dopo il riscatto di Demiral nella serata di ieri,stando a sondare un sacco di profili per l’attacco: su tutti il giovane. Non è una novità visto che il ragazzo era già stato sondato a maggio, ma è nelle ultime ore che i nerazzurri stanno premendo il piede sull’acceleratore. Nonostante la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Ma chi è? Marten De Roon.ritrova l’asse titolare a centrocampo Il saluto di Robin Gosens al: “Emozioni incredibili. Grazie di tutto!” Rimanere così o comprare un altro esterno? L’opinione dei tifosi delFiorentina-Atalanta probabili formazioni: Zapata o Muriel in attacco? FOTO – Il primo ...

Pubblicità

CountNefaria22 : @86_longo @TeofiloSteven @cmdotcom Atalanta riscatta Demiral a 23 perché sa che lo venderà al Newcastle a 30+. Ergo… - Neo23012011 : @NiccolGorini4 @RobertoConte201 @theboss_1908 @DiMarzio @Trabzonspor Veramente vediamo pure quello di Acerbi, oppur… - GMalacrinis : @chaseecornfield @CMondavio La sua unica notizia è che la Lazio ha offerto 9mln con un prestito con obbligo per Car… - Max_Mogavero : Il #Benevento cerca lo sconto per riscattare Paleari: si tratta col #Genoa, c'è tempo fino alla mezzanotte di doman… - fior_pa : @GJustjuve Ma se qualcuno continua a pagarli in quel modo Carnevali fa più che bene a chiederli. È come l'Atalanta… -