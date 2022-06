“Il network è il modo migliore di dare risposte d’innovazione concrete agli imprenditori” (Di sabato 18 giugno 2022) “Abbiamo chiamato a raccolta le imprese del settore aerospaziale, automotive e ICT del Mezzogiorno con l’obiettivo di fare rete e offrire loro tutto il supporto necessario a cogliere le opportunità offerte dal PNRR Creare network tra imprese e far incontrare le aziende e il territorio è il modo migliore per dare risposte concrete a tutti quegli imprenditori che hanno bisogno di innovarsi ma non sanno come fare. Dalla Campania, in particolare dal Museo ferroviario di Pietrarsa, luogo storico di innovazione e sviluppo, arriva la risposta di un Sud che vuole essere nella partita del rilancio dell’economia nazionale”. Queste le parole di Alfonso D’Aria, CEO di Mes, nel corso della seconda giornata di lavori del “World Metrology Day”, l’evento dedicato alla ... Leggi su fmag (Di sabato 18 giugno 2022) “Abbiamo chiamato a raccolta le imprese del settore aerospaziale, automotive e ICT del Mezzogiorno con l’obiettivo di fare rete e offrire loro tutto il supporto necessario a cogliere le opportunità offerte dal PNRR Crearetra imprese e far incontrare le aziende e il territorio è ilpera tutti quegliche hanno bisogno di innovarsi ma non sanno come fare. Dalla Campania, in particolare dal Museo ferroviario di Pietrarsa, luogo storico di innovazione e sviluppo, arriva la risposta di un Sud che vuole essere nella partita del rilancio dell’economia nazionale”. Queste le parole di Alfonso D’Aria, CEO di Mes, nel corso della seconda giornata di lavori del “World Metrology Day”, l’evento dedicato alla ...

Pubblicità

FMag56312093 : “Il network è il modo migliore di dare risposte d’innovazione concrete agli imprenditori” #wms #industria40 - _Facezia_ : Più ci penso e più mi arrabbio per la deriva che sta prendendo il mondo a causa della disinformazione e della propa… - karestrega : @ovd333te La gente la “ supporta ” - per modo di dire, poiché appunto è un personaggio trash che tutti deridono in… - OmniBSolutions : I social network hanno la possibilità di riprogettare il modo in cui utilizzano il machine learning, l'intelligenza… - Edp4u : I social network hanno la possibilità di riprogettare il modo in cui utilizzano il machine learning, l'intelligenza… -