Calciomercato Parma: Bessa a parametro zero del Verona? (Di sabato 18 giugno 2022) Calciomercato Parma, Pecchia vorrebbe Bessa, centrocampista del Verona che potrebbe arrivare a parametro zero Il Parma si muove sul Calciomercato per soddisfare le richieste di Pecchia. Il tecnico dei ducali ha infatti chiesto alla dirigenza Daniel Bessa. Il centrocampista di scuola Inter potrebbe ritrovare quindi Pecchia, che lo aveva allenato proprio ai tempi del Verona e soprattutto, potrebbe arrivare a parametro zero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

