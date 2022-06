Borrell | «Mosca minaccia un’ondata di fame globale»

(Di sabato 18 giugno 2022) L’Alto rappresentante Ue per la politica estera Josephha denunciato ieri le manovre della Russia mirate a «militarizzare» le esportazioni di grano e «usarle come strumento di ricatto contro L'articolo proviene da il manifesto.

Secondo'ha trasformato il Mar Nero in una zona di guerra, bloccando le spedizioni di grano e fertilizzanti dall' Ucraina, ma interessando anche la navigazione mercantile russa'. La '...Sempre secondo'ha trasformato il Mar Nero in una zona di guerra, bloccando le spedizioni di grano e fertilizzanti dall' Ucraina, ma interessando anche la navigazione mercantile russa'.Guerra in Ucraina, la diretta. Al 25esimo Forum Economico di San Pietroburgo, la Davos russa quest'anno inevitabilmente disertata dai big della finanza e della politica occidentali, ...L'Alto rappresentante Ue per la politica estera Joseph Borrell ha denunciato in un articolo sul suo blog le manovre della Russia contro chi si oppone all'invasione dell'Ucraina ...