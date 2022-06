**Azione: Calenda, 'Gelmini con noi? Non ne so nulla al momento'** (Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "Non ne so nulla". Così Carlo Calenda risponde all'Adnkronos in merito a indiscrezioni che darebbero la ministra azzurra Maria Stella Gelmini in procinto di aderire ad Azione. "Non è vero o magari lo fa senza dirmelo... Ma al momento comunque non ne so nulla". Leggi su iltempo (Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "Non ne so". Così Carlorisponde all'Adnkronos in merito a indiscrezioni che darebbero la ministra azzurra Maria Stellain procinto di aderire ad Azione. "Non è vero o magari lo fa senza dirmelo... Ma alcomunque non ne so".

