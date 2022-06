ATP Halle 2022, Daniil Medvedev e Hubert Hurkacz finalisti sull’erba tedesca (Di sabato 18 giugno 2022) Non si gioca solo a Londra per il celebre torneo del Queen’s con Matteo Berrettini finalista, opposto al serbo Filip Krajinovic. Il riferimento al torneo ATP di Halle, sul grass tedesco, dove sono andate in scena le semifinali e i riscontri sono stati significativi. La prima notizia è che il n.1 del mondo, Daniil Medvedev, escluso come è noto da Wimbledon per le vicende legate al conflitto bellico in Ucraina, sta accrescendo il proprio feeling con questa superficie. Lo dimostra il successo per 7-6 (3) 6-3 contro il tedesco Oscar Otte (n.51 del mondo), giocatore ostico e battuto anche da Berrettini nel percorso vincente del romano a Stoccarda. Nell’atto conclusivo il russo affronterà il polacco Hubert Hurkacz (n.12 del ranking). Hubi ha dovuto lottare non poco per battere un ispirato Nick Kyrgios, ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) Non si gioca solo a Londra per il celebre torneo del Queen’s con Matteo Berrettini finalista, opposto al serbo Filip Krajinovic. Il riferimento al torneo ATP di, sul grass tedesco, dove sono andate in scena le semifinali e i riscontri sono stati significativi. La prima notizia è che il n.1 del mondo,, escluso come è noto da Wimbledon per le vicende legate al conflitto bellico in Ucraina, sta accrescendo il proprio feeling con questa superficie. Lo dimostra il successo per 7-6 (3) 6-3 contro il tedesco Oscar Otte (n.51 del mondo), giocatore ostico e battuto anche da Berrettini nel percorso vincente del romano a Stoccarda. Nell’atto conclusivo il russo affronterà il polacco(n.12 del ranking). Hubi ha dovuto lottare non poco per battere un ispirato Nick Kyrgios, ...

Pubblicità

Ubitennis : ATP Halle: Medvedev e le sue sette vite, anche Otte è costretto a piegarsi. Hurkacz vince la battaglia dei servizi… - Eurosport_IT : Il polacco vince una bella battaglia in rimonta nella seconda semifinale su Kyrgios. In finale Hurkcaz sfiderà così… - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: Medvedev e Hurkacz in finale ad Halle: è caccia al primo il titolo della stagione - Gazzetta_it : Medvedev e Hurkacz in finale ad Halle: è caccia al primo il titolo della stagione - zazoomblog : Tabellone Atp 500 Halle 2022: Medvedev guida il seeding c’è Tsitsipas - #Tabellone #Halle #2022: #Medvedev -